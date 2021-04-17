Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Неймар Да Силва
Златан Ибрагимович
Карим Бензема
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Германия
Китай
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Реал
Зенит
Бавария
Уфа
Ливерпуль
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Нико Шлоттербек
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Унион
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 дек. 1999 (21) год
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
молодежный чемпионат европы групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Унион
-:-
Штутгарт
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Унион
-
Штутгарт
-
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Бавария
1 : 1
Унион
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1
Унион
1
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
Унион
1 : 1
Герта
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Унион
1
Герта
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Айнтрахт
5 : 2
Унион
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
5
Унион
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
Унион
2 : 1
Кельн
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Унион
2
Кельн
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
Арминия
0 : 0
Унион
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Арминия
0
Унион
0
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:30
Унион
1 : 1
Хоффенхайм
29'
29'
29'
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:30
29'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Унион
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
Фрайбург
0 : 1
Унион
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
0
Унион
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
Майнц
1 : 0
Унион
21'
55'
21'
55'
21'
55'
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Майнц
1
Унион
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Унион
1 : 1
Боруссия
71'
71'
71'
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 79'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
1
Боруссия
1
минуты: 1' - 79' / Германия. Бундеслига, 19 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
Аугсбург
2 : 1
Унион
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 78'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Аугсбург
2
Унион
1
минуты: 1' - 78' / Германия. Бундеслига, 18 тур
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Унион
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
1
Унион
0
был в запасе
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
22:30
Унион
1 : 0
Байер
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
1
Байер
0
был в запасе
02.10.2020
02 окт. 2020
пт
21:30
Унион
4 : 0
Майнц
02.10.2020
02 окт. 2020
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Унион
4
Майнц
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
Боруссия
1 : 1
Унион
80'
80'
80'
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
80'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия
1
Унион
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
Унион
1 : 3
Аугсбург
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
1
Аугсбург
3
был в запасе