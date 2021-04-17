Нико Шлоттербек
№4
Защитник
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Команда
Унион
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 дек. 1999 (21) год
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Унион
-:-
Штутгарт
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Унион
-
Штутгарт
-
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Бавария
1 : 1
Унион
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1
Унион
1
был в запасе
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:00
Унион
1 : 1
Герта
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Унион
1
Герта
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
Айнтрахт
5 : 2
Унион
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
5
Унион
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
Унион
2 : 1
Кельн
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Унион
2
Кельн
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:00
Арминия
0 : 0
Унион
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Арминия
0
Унион
0
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:30
Унион
1 : 1
Хоффенхайм
29'
29'
29'
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:30
29'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Унион
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:30
Фрайбург
0 : 1
Унион
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
0
Унион
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
Майнц
1 : 0
Унион
21'
55'
21'
55'
21'
55'
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Майнц
1
Унион
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
Унион
1 : 1
Боруссия
71'
71'
71'
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 79'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
1
Боруссия
1
минуты: 1' - 79' / Германия. Бундеслига, 19 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
Аугсбург
2 : 1
Унион
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 78'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Аугсбург
2
Унион
1
минуты: 1' - 78' / Германия. Бундеслига, 18 тур
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Унион
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
1
Унион
0
был в запасе
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:30
Унион
1 : 0
Байер
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
1
Байер
0
был в запасе
02.10.2020 02 окт. 2020 пт 21:30
Унион
4 : 0
Майнц
02.10.2020 02 окт. 2020 пт 21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Унион
4
Майнц
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
Боруссия
1 : 1
Унион
80'
80'
80'
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
80'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия
1
Унион
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 16:30
Унион
1 : 3
Аугсбург
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
1
Аугсбург
3
был в запасе