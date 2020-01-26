Синта Аппелькамп
№10
Полузащитник
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Команда
Фортуна
Гражданство
Япония
Дата рождения
1 нояб. 2000 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:00
Байер
3 : 0
Фортуна
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер
3
Фортуна
0
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
Фортуна
0 : 1
Вердер
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фортуна
0
Вердер
1
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
Вердер
1 : 3
Фортуна
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вердер
1
Фортуна
3
был в запасе