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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Синта Аппелькамп
№10
Полузащитник
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Команда
Фортуна
Гражданство
Япония
Дата рождения
1 нояб. 2000 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Байер
3 : 0
Фортуна
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер
3
Фортуна
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Фортуна
0 : 1
Вердер
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фортуна
0
Вердер
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Вердер
1 : 3
Фортуна
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вердер
1
Фортуна
3
был в запасе