Келвин Офори
№14
Полузащитник
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Команда
Фортуна
Гражданство
Гана
Дата рождения
27 июля 2001 (19) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:30
Ингольштадт
0 : 1
Фортуна
90'
90'
90'
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ингольштадт
0
Фортуна
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала