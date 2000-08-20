Маурице Малоне
№37
Нападающий
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Команда
Аугсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 авг. 2000 (20) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия
5
Аугсбург
1
был в запасе