Михаэль Ратайчак
№1
Вратарь
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Команда
Падерборн
Гражданство
Германия
Дата рождения
16 апр. 1982 (38) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Вольфсбург
1 : 1
Падерборн
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсбург
1
Падерборн
1
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
Байер
3 : 2
Падерборн
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер
3
Падерборн
2
был в запасе