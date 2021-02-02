Джамилу Коллинс
№29
Защитник
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Команда
Падерборн
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
5 авг. 1994 (26) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 22:45
Боруссия
3 : 2
Падерборн
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия
3
Падерборн
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала