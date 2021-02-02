Свен Михель
№11
Нападающий
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Команда
Падерборн
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 июля 1990 (30) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 22:45
Боруссия
3 : 2
Падерборн
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 22:45
минуты: 1' - 24'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия
3
Падерборн
2
минуты: 1' - 24' / Германия. Кубок, 1/8 финала
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:45
Унион
2 : 3
Падерборн
3', 36'
3', 36'
3', 36'
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:45
3', 36'
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Унион
2
Падерборн
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
Виденбрюк
0 : 5
Падерборн
24'
24'
24'
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
24'
минуты: 1' - 73'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Виденбрюк
0
Падерборн
5
минуты: 1' - 73' / Германия. Кубок, 1/32 финала