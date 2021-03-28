Клаус Гясула
№8
Полузащитник
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Команда
Падерборн
Гражданство
Албания
Дата рождения
14 дек. 1989 (31) год
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
Албания
0 : 2
Англия
89'
89'
89'
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
минуты: 59' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Албания
0
Англия
2
минуты: 59' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Андорра
0 : 1
Албания
60'
60'
60'
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Андорра
0
Албания
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур