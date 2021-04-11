Жига Скофлек
№18
Полузащитник
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Команда
Торпедо
Гражданство
Словения
Дата рождения
22 июля 1994 (26) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Нефтехимик
-:-
Торпедо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
-
Торпедо
-
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Динамо
0 : 1
Торпедо
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Динамо
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 35 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
Томь
1 : 0
Торпедо
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1
Торпедо
0
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
Торпедо
3 : 0
Чертаново
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
3
Чертаново
0
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Торпедо
0 : 1
Енисей
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо
0
Енисей
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Торпедо
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
3
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Оренбург
2 : 1
Крылья Советов
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2
Крылья Советов
1
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
Алания
2 : 1
Оренбург
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Алания
2
Оренбург
1
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Нефтехимик
1 : 2
Оренбург
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Нефтехимик
1
Оренбург
2
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Оренбург
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0
Оренбург
0
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
Чайка
0 : 1
Оренбург
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Чайка
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур