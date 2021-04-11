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Олимпиада
Жига Скофлек
№18
Полузащитник
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Команда
Торпедо
Гражданство
Словения
Дата рождения
22 июля 1994 (26) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Нефтехимик
-:-
Торпедо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
-
Торпедо
-
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
Динамо
0 : 1
Торпедо
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Динамо
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 35 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
12:00
Томь
1 : 0
Торпедо
28.03.2021
28 марта 2021
вс
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1
Торпедо
0
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
19:00
Торпедо
3 : 0
Чертаново
24.03.2021
24 марта 2021
ср
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
3
Чертаново
0
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Торпедо
0 : 1
Енисей
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо
0
Енисей
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
16:00
Оренбург
3 : 0
Торпедо
10.03.2021
10 марта 2021
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
3
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Крылья Советов
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2
Крылья Советов
1
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
Алания
2 : 1
Оренбург
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Алания
2
Оренбург
1
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Нефтехимик
1 : 2
Оренбург
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Нефтехимик
1
Оренбург
2
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Оренбург
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0
Оренбург
0
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
Чайка
0 : 1
Оренбург
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Чайка
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур