Лука Раньери
№3
Защитник
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Команда
СПАЛ
Гражданство
Италия
Дата рождения
23 апр. 1999 (21) год
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 22:00
Италия (мол.)
4 : 0
Словения (мол.)
30.03.2021 30 марта 2021 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Италия (мол.)
4
Словения (мол.)
0
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 23:00
Испания (мол.)
0 : 0
Италия (мол.)
24'
24'
24'
27.03.2021 27 марта 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Испания (мол.)
0
Италия (мол.)
0
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур