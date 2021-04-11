Риккардо Соттиль
№33
Нападающий
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Команда
Кальяри
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 июня 1999 (21) год
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 13:30
Интер
-:-
Кальяри
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
-
Кальяри
-
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Кальяри
1 : 1
Сассуоло
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
1
Сассуоло
1
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
1
Кальяри
0
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
18.01.2021 18 янв. 2021 пн 22:45
Кальяри
0 : 2
Милан
18.01.2021 18 янв. 2021 пн 22:45
минуты: 56' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0
Милан
2
минуты: 56' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 20:00
Фиорентина
1 : 0
Кальяри
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:30
Кальяри
1 : 2
Беневенто
89'
89'
89'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1
Беневенто
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Кальяри
1 : 4
Наполи
53'
53'
53'
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1
Наполи
4
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Рома
3 : 2
Кальяри
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Кальяри
2
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Кальяри
1 : 1
Удинезе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Парма
0 : 0
Кальяри
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0
Кальяри
0
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:30
Кальяри
1 : 3
Интер
42'
42'
42'
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:30
42'
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1
Интер
3
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 14:30
Верона
1 : 1
Кальяри
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 20:00
Кальяри
2 : 2
Специя
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 89'
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
2
Специя
2
минуты: 1' - 89' / Италия. Серия А, 9 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 22:45
Ювентус
2 : 0
Кальяри
74'
74'
74'
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2
Кальяри
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
Кальяри
2 : 0
Сампдория
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
2
Сампдория
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 22:45
Болонья
3 : 2
Кальяри
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
3
Кальяри
2
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 6 тур