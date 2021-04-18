Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Неймар Да Силва
Златан Ибрагимович
Карим Бензема
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Китай
Германия
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Реал
Зенит
Бавария
Уфа
Ливерпуль
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хосе Мартинес
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Эйбар
Гражданство
Испания
Дата рождения
12 февр. 1993 (28) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2020/2021
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
17:15
Атлетико
-:-
Эйбар
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
-
Эйбар
-
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Эйбар
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
1
Эйбар
1
был в запасе
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
23:00
Эйбар
0 : 0
Валенсия
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эйбар
0
Валенсия
0
был в запасе
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
23:00
Бетис
0 : 2
Эйбар
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
0
Эйбар
2
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:00
Эйбар
0 : 0
Хетафе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
0
Хетафе
0
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
Уэска
1 : 1
Эйбар
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Уэска
1
Эйбар
1
был в запасе
30.10.2020
30 окт. 2020
пт
23:00
Эйбар
0 : 2
Кадис
30.10.2020
30 окт. 2020
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
0
Кадис
2
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:30
Севилья
0 : 1
Эйбар
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
0
Эйбар
1
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
13:00
Эйбар
0 : 0
Осасуна
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
0
Осасуна
0
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:00
Вальядолид
1 : 2
Эйбар
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вальядолид
1
Эйбар
2
был в запасе
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
22:30
Эйбар
0 : 1
Эльче
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
0
Эльче
1
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
15:00
Эйбар
1 : 2
Атлетик
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Эйбар
1
Атлетик
2
был в запасе
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
17:00
Вильярреал
2 : 1
Эйбар
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
2
Эйбар
1
был в запасе
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
17:00
Эйбар
0 : 0
Сельта
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
0
Сельта
0
был в запасе