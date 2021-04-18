Хосе Мартинес
№5
Защитник
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Команда
Эйбар
Гражданство
Испания
Дата рождения
12 февр. 1993 (28) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 17:15
Атлетико
-:-
Эйбар
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
-
Эйбар
-
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 16:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Эйбар
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
1
Эйбар
1
был в запасе
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 23:00
Эйбар
0 : 0
Валенсия
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эйбар
0
Валенсия
0
был в запасе
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 23:00
Бетис
0 : 2
Эйбар
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
0
Эйбар
2
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 16:00
Эйбар
0 : 0
Хетафе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
0
Хетафе
0
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
Уэска
1 : 1
Эйбар
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Уэска
1
Эйбар
1
был в запасе
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 23:00
Эйбар
0 : 2
Кадис
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
0
Кадис
2
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:30
Севилья
0 : 1
Эйбар
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
0
Эйбар
1
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 13:00
Эйбар
0 : 0
Осасуна
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
0
Осасуна
0
был в запасе
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:00
Вальядолид
1 : 2
Эйбар
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вальядолид
1
Эйбар
2
был в запасе
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 22:30
Эйбар
0 : 1
Эльче
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
0
Эльче
1
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 15:00
Эйбар
1 : 2
Атлетик
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Эйбар
1
Атлетик
2
был в запасе
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 17:00
Вильярреал
2 : 1
Эйбар
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
2
Эйбар
1
был в запасе
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 17:00
Эйбар
0 : 0
Сельта
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
0
Сельта
0
был в запасе