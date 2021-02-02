Хуан Вильяр
№18
Нападающий
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Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 мая 1988 (32) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 23:00
Альмерия
0 : 1
Севилья
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 23:00
минуты: 1' - 68'
Испания. Кубок, 1/4 финала
Альмерия
0
Севилья
1
минуты: 1' - 68' / Испания. Кубок, 1/4 финала
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 14:00
Альмерия
5 : 0
Алавес
81'
81'
81'
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 14:00
81'
минуты: 74' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Альмерия
5
Алавес
0
минуты: 74' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:00
Нумансия
1 : 2
Альмерия
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
1
Альмерия
2
минуты: 86' - 90' / Испания. Кубок, 1/32 финала