Хон Монкайола
№27
Полузащитник
Подписаться
Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 мая 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 22:00
Испания (мол.)
2 : 0
Чехия (мол.)
30.03.2021 30 марта 2021 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Испания (мол.)
2
Чехия (мол.)
0
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 23:00
Испания (мол.)
0 : 0
Италия (мол.)
27.03.2021 27 марта 2021 сб 23:00
минуты: 56' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Испания (мол.)
0
Италия (мол.)
0
минуты: 56' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур