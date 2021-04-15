Карлос Нева
№15
Защитник
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Команда
Гранада
Гражданство
Испания
Дата рождения
12 июня 1996 (24) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
Манчестер Юнайтед
-:-
Гранада
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
-
Гранада
-
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
Гранада
0 : 2
Манчестер Юнайтед
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Гранада
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
Наполи
2 : 1
Гранада
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Наполи
2
Гранада
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Гранада
2 : 0
Наполи
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Гранада
2
Наполи
0
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала