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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Ян Брайс
№8
Полузащитник
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Команда
Гранада
Гражданство
Камерун
Дата рождения
26 авг. 1997 (23) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
15.04.2021
15 апр. 2021
чт
22:00
Манчестер Юнайтед
-:-
Гранада
15.04.2021
15 апр. 2021
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
-
Гранада
-
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
Гранада
0 : 2
Манчестер Юнайтед
89'
89'
89'
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Гранада
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
18.03.2021
18 марта 2021
чт
20:55
Мольде
2 : 1
Гранада
18.03.2021
18 марта 2021
чт
20:55
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Мольде
2
Гранада
1
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021
11 марта 2021
чт
23:00
Гранада
2 : 0
Мольде
33'
33'
33'
11.03.2021
11 марта 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Гранада
2
Мольде
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
Наполи
2 : 1
Гранада
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Наполи
2
Гранада
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
Гранада
2 : 0
Наполи
90'
90'
90'
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Гранада
2
Наполи
0
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала