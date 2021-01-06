Микель Парера
№13
Вратарь
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Команда
Мальорка
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 мая 1996 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Фуэнлабрада
1(7) : 1(6)
Мальорка
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Фуэнлабрада
1(7)
Мальорка
1(6)
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/32 финала