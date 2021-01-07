Хиско Кампос
№5
Защитник
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Команда
Мальорка
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 марта 1982 (39) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.01.2021 07 янв. 2021 чт 21:00
Понтеведра
0(4) : 0(5)
Кадис
201'
114'
201'
114'
201'
114'
07.01.2021 07 янв. 2021 чт 21:00
201'
был в запасе
Испания. Кубок, 1/32 финала
Понтеведра
0(4)
Кадис
0(5)
был в запасе