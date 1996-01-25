Иддрису Баба
№12
Полузащитник
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Команда
Мальорка
Гражданство
Гана
Дата рождения
22 янв. 1996 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Фуэнлабрада
1(7) : 1(6)
Мальорка
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Фуэнлабрада
1(7)
Мальорка
1(6)
минуты: 90' - 90' / Испания. Кубок, 1/32 финала
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:30
Гихуэло
0 : 1
Мальорка
54'
54'
54'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/64 финала
Гихуэло
0
Мальорка
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/64 финала