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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Витор Тормена
№3
Защитник
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Команда
Брага
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
4 янв. 1996 (25) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
Рома
3 : 1
Брага
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рома
3
Брага
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
Брага
0 : 2
Рома
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
0
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала