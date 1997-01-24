Лукас Ферругем
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Брага
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
23 янв. 1997 (24) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:15
Спартак
1 : 2
Брага
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:15
минуты: 39' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Спартак
1
Брага
2
минуты: 39' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд