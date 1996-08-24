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Теннис
Олимпиада
Лумор (Лумор Агбеньену)
№3
Защитник
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Команда
Мальорка
Гражданство
Гана
Дата рождения
15 авг. 1996 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2019/2020
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Осасуна
2 : 2
Мальорка
45'
45'
45'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
45'
минуты: 1' - 87'
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2
Мальорка
2
минуты: 1' - 87' / Испания. Примера, 38 тур
30.06.2020
30 июня 2020
вт
20:30
Мальорка
5 : 1
Сельта
30.06.2020
30 июня 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 42'
Испания. Примера, 33 тур
Мальорка
5
Сельта
1
минуты: 1' - 42' / Испания. Примера, 33 тур
07.03.2020
07 марта 2020
сб
15:00
Эйбар
1 : 2
Мальорка
07.03.2020
07 марта 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Эйбар
1
Мальорка
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
01.03.2020
01 марта 2020
вс
20:30
Мальорка
0 : 1
Хетафе
01.03.2020
01 марта 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
14:00
Эспаньол
1 : 0
Мальорка
87'
87'
87'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
20:30
Мальорка
0 : 1
Вальядолид
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
0
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Мальорка
90'
90'
90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
3
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:00
Мальорка
4 : 1
Валенсия
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
4
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
Мальорка
0 : 2
Севилья
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
16:00
Сельта
2 : 2
Мальорка
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
2
Мальорка
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
Мальорка
1 : 2
Бетис
45'
90'
45'
90'
45'
90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Мальорка
3 : 1
Вильярреал
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
3
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
14:00
Вальядолид
3 : 0
Мальорка
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Вальядолид
3
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
Мальорка
2 : 2
Осасуна
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Мальорка
2
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Леганес
1 : 0
Мальорка
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леганес
1
Мальорка
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
Мальорка
1 : 0
Реал
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
1
Реал
0
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
13:00
Мальорка
2 : 0
Эспаньол
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Мальорка
2
Эспаньол
0
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Мальорка
0 : 2
Атлетико
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Мальорка
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:00
Хетафе
4 : 2
Мальорка
86'
86'
86'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:00
минуты: 19' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
4
Мальорка
2
минуты: 19' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
18:00
Валенсия
2 : 0
Мальорка
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
2
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
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