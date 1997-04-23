Жоан Састре
№2
Защитник
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Команда
Мальорка
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 апр. 1997 (23) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Фуэнлабрада
1(7) : 1(6)
Мальорка
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/32 финала
Фуэнлабрада
1(7)
Мальорка
1(6)
был в запасе