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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Серхио Бермехо
№28
Полузащитник
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Команда
Сельта
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 авг. 1997 (23) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
Сезон:
2020/2021
05.01.2021
05 янв. 2021
вт
23:00
Алькоркон
2 : 1
Сарагоса
05.01.2021
05 янв. 2021
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Алькоркон
2
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/32 финала