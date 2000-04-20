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Олимпиада
Ойан Сансет
№16
Полузащитник
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Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Дата рождения
25 апр. 2000 (20) лет
Рост
188
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
суперкубок испании
Сезон:
2020/2021
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:00
Бетис
-:-
Атлетик
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
-
Атлетик
-
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:15
Атлетик
0 : 0
Алавес
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:15
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
0
Алавес
0
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 30 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
22:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Атлетик
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
1
Атлетик
1
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
16:00
Атлетик
1 : 1
Эйбар
20.03.2021
20 марта 2021
сб
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
1
Эйбар
1
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:00
Сельта
0 : 0
Атлетик
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0
Атлетик
0
был в запасе
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
Атлетико
2 : 1
Атлетик
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
2
Атлетик
1
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
23:00
Атлетик
2 : 1
Гранада
07.03.2021
07 марта 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 26 тур
Атлетик
2
Гранада
1
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 26 тур
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
23:00
Леванте
1 : 1
Атлетик
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
1
Атлетик
1
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
23:00
Атлетик
1 : 1
Вильярреал
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Атлетик
1
Вильярреал
1
был в запасе
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
23:00
Кадис
0 : 4
Атлетик
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Кадис
0
Атлетик
4
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
18:15
Атлетик
1 : 1
Валенсия
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
18:15
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 22 тур
Атлетик
1
Валенсия
1
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
Барселона
2 : 1
Атлетик
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
2
Атлетик
1
был в запасе
25.01.2021
25 янв. 2021
пн
23:00
Атлетик
5 : 1
Хетафе
25.01.2021
25 янв. 2021
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
5
Хетафе
1
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Атлетик
2 : 3
Барселона
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
2
Барселона
3
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
16:00
Атлетик
1 : 0
Эльче
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
16:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
1
Эльче
0
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
31.12.2020
31 дек. 2020
чт
16:00
Атлетик
0 : 1
Реал Сосьедад
31.12.2020
31 дек. 2020
чт
16:00
минуты: 56' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 56' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
0:01
Вильярреал
1 : 1
Атлетик
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
0:01
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
1
Атлетик
1
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
18.12.2020
18 дек. 2020
пт
23:00
Атлетик
2 : 0
Уэска
18.12.2020
18 дек. 2020
пт
23:00
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
2
Уэска
0
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
0:01
Реал
3 : 1
Атлетик
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
0:01
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал
3
Атлетик
1
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
16:00
Валенсия
2 : 2
Атлетик
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
2
Атлетик
2
был в запасе
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