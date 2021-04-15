Карлес Перес
№31
Нападающий
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Команда
Рома
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 февр. 1998 (23) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
Рома
-:-
Аякс
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Рома
-
Аякс
-
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
Аякс
1 : 2
Рома
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Аякс
1
Рома
2
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
Шахтер
1 : 2
Рома
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Шахтер
1
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
Рома
3 : 0
Шахтер
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рома
3
Шахтер
0
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Рома
3 : 1
Брага
75'
75'
75'
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
75'
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рома
3
Брага
1
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Брага
0 : 2
Рома
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
0
Рома
2
был в запасе