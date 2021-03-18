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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лазар Ранджелович
№97
Нападающий
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Сербия
Дата рождения
5 авг. 1997 (23) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига в
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
18.03.2021
18 марта 2021
чт
20:55
Арсенал
0 : 1
Олимпиакос
18.03.2021
18 марта 2021
чт
20:55
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Арсенал
0
Олимпиакос
1
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021
11 марта 2021
чт
23:00
Олимпиакос
1 : 3
Арсенал
11.03.2021
11 марта 2021
чт
23:00
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Олимпиакос
1
Арсенал
3
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
ПСВ
2 : 1
Олимпиакос
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПСВ
2
Олимпиакос
1
был в запасе
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
Олимпиакос
4 : 2
ПСВ
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
4
ПСВ
2
был в запасе