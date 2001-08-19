Альбер Лоттен
№24
Полузащитник
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Команда
Бордо
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 авг. 2001 (19) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
Анжер
3 : 1
Бордо
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
3
Бордо
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 1 тур