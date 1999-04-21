Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Германия
Китай
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Реал
Бавария
Уфа
Ливерпуль
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Самбу Сиссоко
№26
Полузащитник
Подписаться
Команда
Реймс
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 апр. 1999 (21) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:00
Монако
1 : 1
Реймс
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Монако
1
Реймс
1
был в запасе
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
Амьен
1 : 1
Реймс
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Амьен
1
Реймс
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Ним
2 : 0
Реймс
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ним
2
Реймс
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Реймс
1 : 1
Лион
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
1
Лион
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Тулуза
0 : 1
Реймс
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
0
Реймс
1
был в запасе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
1 : 1
Реймс
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
1
Реймс
1
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
0 : 0
Анжер
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
0
Анжер
0
был в запасе
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
19:00
Ницца
2 : 0
Реймс
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
2
Реймс
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1 : 0
Реймс
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
1
Реймс
0
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
Реймс
0 : 0
Страсбур
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
0
Страсбур
0
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
Марсель
0 : 2
Реймс
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
0
Реймс
2
был в запасе