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Олимпиада
Жеан Лукас
№6
Полузащитник
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Команда
Брест
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
22 июня 1998 (22) года
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Брест
-:-
Ним
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
-
Ним
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Лорьян
1 : 0
Брест
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1
Брест
0
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Брест
0 : 0
Анжер
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
0
Анжер
0
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 30 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
Марсель
3 : 1
Брест
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3
Брест
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Брест
3 : 1
Дижон
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
Монако
2 : 0
Брест
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Монако
2
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:00
Лилль
0 : 0
Брест
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
Брест
2 : 1
Бордо
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Страсбур
2 : 2
Брест
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Страсбур
2
Брест
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Брест
2 : 4
Метц
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2
Метц
4
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Реймс
1 : 0
Брест
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
1
Брест
0
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
15:00
Брест
1 : 2
Ренн
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
15:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Ренн
2
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Ренн
2 : 2
Лион
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
2
Лион
2
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Лион
3 : 2
Ланс
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
3
Ланс
2
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
Ницца
1 : 4
Лион
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
1
Лион
4
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Лион
2 : 2
Брест
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
2
Брест
2
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
23:00
ПСЖ
0 : 1
Лион
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
ПСЖ
0
Лион
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
23:00
Метц
1 : 3
Лион
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Метц
1
Лион
3
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
Лион
3 : 0
Реймс
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
3
Реймс
0
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:00
Анжер
0 : 1
Лион
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Анжер
0
Лион
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
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