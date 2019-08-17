Лайл Фостер
№21
Нападающий
Подписаться
Команда
Витория Гимараеш
Гражданство
ЮАР
Дата рождения
4 сент. 2000 (20) лет
Рост
185
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Метц
3 : 0
Монако
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
3
Монако
0
был в запасе
09.08.2019 09 авг. 2019 пт 21:45
Монако
0 : 3
Лион
09.08.2019 09 авг. 2019 пт 21:45
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
0
Лион
3
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 1 тур