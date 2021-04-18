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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Волейбол
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Олимпиада
Джеймс Джастин
№2
Полузащитник
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 июля 1999 (21) год
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
20:30
Лестер Сити
-:-
Саутгемптон
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/2 финала
Лестер Сити
-
Саутгемптон
-
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
22:30
Лестер Сити
1 : 0
Брайтон & Хов
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
22:30
минуты: 1' - 75'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Лестер Сити
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 75' / Англия. Кубок, 1/8 финала
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
Брентфорд
1 : 3
Лестер Сити
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Брентфорд
1
Лестер Сити
3
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
18:00
Сток Сити
0 : 4
Лестер Сити
34'
34'
34'
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
18:00
34'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сток Сити
0
Лестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала