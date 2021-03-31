Макс Ааронс
№2
Защитник
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Команда
Норвич Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 янв. 2000 (21) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
Хорватия (мол.)
1 : 2
Англия (мол.)
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Хорватия (мол.)
1
Англия (мол.)
2
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 22:00
Португалия (мол.)
2 : 0
Англия (мол.)
28.03.2021 28 марта 2021 вс 22:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Португалия (мол.)
2
Англия (мол.)
0
был в запасе
25.03.2021 25 марта 2021 чт 17:00
Англия (мол.)
0 : 1
Швейцария (мол.)
25.03.2021 25 марта 2021 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Англия (мол.)
0
Швейцария (мол.)
1
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур