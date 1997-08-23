Кенан Фаткич
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Тун
Гражданство
Словения
Дата рождения
20 авг. 1997 (23) года
Рост
186
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 19:45
Спартак
2 : 1
Тун
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 19:45
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Спартак
2
Тун
1
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд