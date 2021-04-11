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Теннис
Олимпиада
Акмаль Бахтияров
№21
Нападающий
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Команда
Сочи
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
2 июня 1998 (22) года
Рост
169
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Сочи
-:-
Зенит
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Сочи
-
Зенит
-
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
19:00
Сочи
1 : 1
Уфа
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Сочи
1
Уфа
1
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
19:00
Сочи
2 : 1
Локомотив
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Сочи
2
Локомотив
1
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
Динамо
3 : 1
Сочи
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
3
Сочи
1
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
Сочи
4 : 2
Ростов
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Сочи
4
Ростов
2
был в запасе
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
18:00
Сочи
3 : 2
Рубин
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
18:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Сочи
3
Рубин
2
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
19:00
Сочи
1 : 1
Химки
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Сочи
1
Химки
1
был в запасе