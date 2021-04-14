Куивин Келлехер
№62
Вратарь
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
23 нояб. 1998 (22) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.04.2021 14 апр. 2021 ср 22:00
Ливерпуль
-:-
Реал
14.04.2021 14 апр. 2021 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Ливерпуль
-
Реал
-
16.02.2021 16 февр. 2021 вт 23:00
РБ Лейпциг
0 : 2
Ливерпуль
16.02.2021 16 февр. 2021 вт 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
РБ Лейпциг
0
Ливерпуль
2
был в запасе