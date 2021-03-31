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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Диогу Кошта
№31
Вратарь
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Команда
Порту
Гражданство
Португалия
Дата рождения
19 сент. 1999 (21) год
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
молодежный чемпионат европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
19:00
Швейцария (мол.)
0 : 3
Португалия (мол.)
31.03.2021
31 марта 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Швейцария (мол.)
0
Португалия (мол.)
3
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
22:00
Португалия (мол.)
2 : 0
Англия (мол.)
28.03.2021
28 марта 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Португалия (мол.)
2
Англия (мол.)
0
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
25.03.2021
25 марта 2021
чт
23:00
Португалия (мол.)
1 : 0
Хорватия (мол.)
25.03.2021
25 марта 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Португалия (мол.)
1
Хорватия (мол.)
0
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур