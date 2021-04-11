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Теннис
Олимпиада
Тимур Сулейманов
№93
Нападающий
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 марта 2000 (21) год
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
8:00
СКА-Хабаровск
-:-
Нижний Новгород
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
-
Нижний Новгород
-
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Нижний Новгород
1 : 0
Велес
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нижний Новгород
1
Велес
0
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Нижний Новгород
3 : 0
Краснодар-2
87'
87'
87'
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
87'
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нижний Новгород
3
Краснодар-2
0
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Акрон
0 : 0
Нижний Новгород
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Акрон
0
Нижний Новгород
0
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Шинник
1 : 3
Нижний Новгород
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1
Нижний Новгород
3
был в запасе
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
Нижний Новгород
1 : 2
Факел
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
минуты: 35' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Нижний Новгород
1
Факел
2
минуты: 35' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Волгарь
1 : 1
Нижний Новгород
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Волгарь
1
Нижний Новгород
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
Нижний Новгород
0 : 1
Крылья Советов
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нижний Новгород
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
Алания
0 : 0
Нижний Новгород
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Алания
0
Нижний Новгород
0
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
14:00
Нефтехимик
0 : 1
Нижний Новгород
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Нефтехимик
0
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
Нижний Новгород
3 : 0
Динамо
19'
19'
19'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
19'
минуты: 1' - 63'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
3
Динамо
0
минуты: 1' - 63' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
Иртыш
0 : 1
Нижний Новгород
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Иртыш
0
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
16:00
Нижний Новгород
3 : 2
Чертаново
5', 74'
5', 74'
5', 74'
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
16:00
5', 74'
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Нижний Новгород
3
Чертаново
2
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Спартак-2
0 : 4
Нижний Новгород
72'
72'
72'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
72'
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Спартак-2
0
Нижний Новгород
4
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
13:00
Енисей
0 : 1
Нижний Новгород
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
13:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Енисей
0
Нижний Новгород
1
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Оренбург
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 18 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
Нижний Новгород
1 : 0
СКА-Хабаровск
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
Велес
1 : 3
Нижний Новгород
64', 75'
64', 75'
64', 75'
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
64', 75'
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Велес
1
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 15 тур
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
18:30
Нижний Новгород
2 : 1
Балтика
77'
77'
77'
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нижний Новгород
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
Краснодар-2
2 : 3
Нижний Новгород
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Краснодар-2
2
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
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