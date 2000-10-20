Джастин Рот
№19
Полузащитник
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Команда
Тун
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
29 окт. 2000 (20) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
Тун
2 : 3
Спартак
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Тун
2
Спартак
3
был в запасе