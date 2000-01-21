Ромарио Бару
№8
Полузащитник
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Команда
Порту
Гражданство
Португалия
Дата рождения
25 янв. 2000 (21) год
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.04.2021 13 апр. 2021 вт 22:00
Челси
-:-
Порту
13.04.2021 13 апр. 2021 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Челси
-
Порту
-
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 22:00
Порту
0 : 2
Челси
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Порту
0
Челси
2
был в запасе
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:00
Порту
2 : 1
Ювентус
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Порту
2
Ювентус
1
был в запасе