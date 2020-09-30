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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
Никита Макаров
№59
Полузащитник
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Команда
Велес
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 янв. 2001 (20) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок групповой этап
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
16:00
Волга
2 : 4
Велес
22'
22'
22'
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Волга
2
Велес
4
минуты: 1' - 62' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур