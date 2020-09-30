Никита Макаров
№59
Полузащитник
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Команда
Велес
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 янв. 2001 (20) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 16:00
Волга
2 : 4
Велес
22'
22'
22'
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Волга
2
Велес
4
минуты: 1' - 62' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур