Данила Смирнов
№52
Полузащитник
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 июня 2001 (19) лет
Рост
178
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 17:30
Волгарь
-:-
Крылья Советов
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волгарь
-
Крылья Советов
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Текстильщик
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Крылья Советов
4
Текстильщик
0
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Алания
0 : 1
Крылья Советов
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
0
Крылья Советов
1
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Крылья Советов
2 : 0
Нефтехимик
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Крылья Советов
2
Нефтехимик
0
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Динамо
0 : 2
Крылья Советов
90'
90'
90'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Крылья Советов
5 : 0
Чертаново
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Крылья Советов
5
Чертаново
0
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Крылья Советов
90'
90'
90'
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
СКА-Хабаровск
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 15:00
Крылья Советов
2 : 0
Алания
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Крылья Советов
2
Алания
0
был в запасе
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
2 : 0
СКА-Хабаровск
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Крылья Советов
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 17:00
Велес
3 : 1
Крылья Советов
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Велес
3
Крылья Советов
1
был в запасе