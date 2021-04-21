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Константин Марадишвили
№87
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 февр. 2000 (21) год
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
-:-
Локомотив
-:-
ЦСКА
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
-:-
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/2 финала
Локомотив
-
ЦСКА
-
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
19:30
Арсенал
1 : 2
ЦСКА
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
19:30
минуты: 1' - 88'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Арсенал
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 88' / Россия. Кубок, 1/4 финала
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
ЦСКА
2 : 0
СКА-Хабаровск
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
минуты: 85' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
ЦСКА
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала