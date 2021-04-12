Бека Микелтадзе
№26
Нападающий
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Команда
Ротор
Гражданство
Грузия
Дата рождения
26 нояб. 1997 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 19:00
ЦСКА
-:-
Ротор
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
-
Ротор
-
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
Ротор
1 : 0
Арсенал
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1
Арсенал
0
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 14:00
Ротор
1 : 0
Уфа
52'
52'
52'
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ротор
1
Уфа
0
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
Краснодар
5 : 0
Ротор
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
5
Ротор
0
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:00
Спартак
2 : 0
Ротор
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2
Ротор
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 16:30
Ротор
0 : 0
Урал
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 16:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ротор
0
Урал
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:30
Арсенал
1 : 1
Ротор
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:30
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
1
Ротор
1
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 16:30
Ротор
0 : 1
ЦСКА
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 16:30
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ротор
0
ЦСКА
1
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
Локомотив
1 : 2
Ротор
90'
90'
90'
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
1
Ротор
2
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Ротор
0 : 2
Тамбов
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ротор
0
Тамбов
2
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:00
Уфа
0 : 0
Ротор
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Уфа
0
Ротор
0
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
Ротор
1 : 3
Рубин
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 53' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ротор
1
Рубин
3
минуты: 53' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 20:00
Ротор
1 : 2
Сочи
83'
83'
83'
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 20:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ротор
1
Сочи
2
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 18:00
Ротор
0 : 2
Зенит
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 18:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ротор
0
Зенит
2
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур