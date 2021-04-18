Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Китай
Германия
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Бавария
Реал
Уфа
Ливерпуль
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Карл Старфельт
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Рубин
Гражданство
Швеция
Дата рождения
1 июня 1995 (25) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
12:00
Урал
-:-
Рубин
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
-
Рубин
-
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
Ростов
0 : 1
Рубин
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Рубин
1 : 0
Сочи
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
Рубин
1 : 3
Химки
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Химки
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Уфа
0 : 3
Рубин
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
0
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
08.03.2021
08 марта 2021
пн
16:30
Рубин
2 : 1
Зенит
08.03.2021
08 марта 2021
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
2
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
14:00
Спартак
0 : 2
Рубин
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
0
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:00
Тамбов
0 : 1
Рубин
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тамбов
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Локомотив
3 : 1
Рубин
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
3
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:30
Рубин
1 : 0
ЦСКА
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
14:00
Химки
2 : 0
Рубин
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Химки
2
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
14:00
Рубин
3 : 1
Арсенал
20'
20'
20'
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
14:00
20'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
Зенит
1 : 2
Рубин
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
1
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Краснодар
3 : 1
Рубин
90'
90'
90'
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
3
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
Ротор
1 : 3
Рубин
20'
20'
20'
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ротор
1
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:30
Рубин
0 : 2
Спартак
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
0
Спартак
2
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:30
Динамо
0 : 1
Рубин
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
Рубин
2 : 2
Тамбов
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
2
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
Показать все игры