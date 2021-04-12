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Олимпиада
Зурико Давиташвили
№77
Полузащитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Грузия
Дата рождения
15 февр. 2001 (20) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига наций. лига с
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
2019/2020
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
19:00
ЦСКА
-:-
Ротор
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
-
Ротор
-
17.03.2021
17 марта 2021
ср
18:00
Ротор
0 : 4
Ростов
17.03.2021
17 марта 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 30'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ротор
0
Ростов
4
минуты: 1' - 30' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
12:00
Урал
1 : 0
Ротор
13.03.2021
13 марта 2021
сб
12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
1
Ротор
0
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:30
Ротор
0 : 0
Химки
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ротор
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
14:00
Ротор
1 : 0
Уфа
81'
81'
81'
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ротор
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
Краснодар
5 : 0
Ротор
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
5
Ротор
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
Спартак
2 : 0
Ротор
12'
12'
12'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2
Ротор
0
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:30
Ротор
0 : 0
Урал
62'
62'
62'
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ротор
0
Урал
0
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:30
Арсенал
1 : 1
Ротор
67'
67'
67'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:30
Ротор
0 : 1
ЦСКА
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ротор
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 2
Ротор
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
1
Ротор
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Ротор
0 : 2
Тамбов
28'
28'
28'
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
28'
минуты: 1' - 76'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ротор
0
Тамбов
2
минуты: 1' - 76' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
20:00
Химки
1 : 1
Ротор
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Химки
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
Ротор
0 : 1
Спартак
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ротор
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
20:00
Ротор
1 : 2
Сочи
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
20:00
минуты: 33' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ротор
1
Сочи
2
минуты: 33' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
18:00
Сочи
3 : 2
Рубин
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
18:00
минуты: 1' - 58'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Сочи
3
Рубин
2
минуты: 1' - 58' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
15:30
Рубин
1 : 1
Урал
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Рубин
1
Урал
1
был в запасе
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
20:00
Рубин
0 : 2
Локомотив
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
20:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
0
Локомотив
2
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур