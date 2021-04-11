Евгений Болотов
№57
Полузащитник
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Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 июня 2001 (19) лет
Рост
182
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 13:00
Оренбург
-:-
Спартак-2
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
-
Спартак-2
-
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Оренбург
2 : 1
Крылья Советов
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2
Крылья Советов
1
был в запасе