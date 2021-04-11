Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Китай
Германия
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Бавария
Реал
Уфа
Ливерпуль
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Евгений Болотов
№57
Полузащитник
Подписаться
Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 июня 2001 (19) лет
Рост
182
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
13:00
Оренбург
-:-
Спартак-2
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
-
Спартак-2
-
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Крылья Советов
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2
Крылья Советов
1
был в запасе