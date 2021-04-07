Николай Гиоргобиани
№17
Нападающий
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Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 июля 1997 (23) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Алания
2 : 0
Факел
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
2
Факел
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Волгарь
1 : 0
Алания
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волгарь
1
Алания
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Алания
0 : 1
Крылья Советов
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
Текстильщик
0 : 2
Алания
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Текстильщик
0
Алания
2
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 14:00
Спартак-2
3 : 3
Алания
20.03.2021 20 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-2
3
Алания
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Алания
1 : 1
Нефтехимик
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 57'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Алания
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 57' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 17:00
Динамо
0 : 2
Алания
10.03.2021 10 марта 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Динамо
0
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Алания
1 : 0
Иртыш
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Алания
1
Иртыш
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Алания
2 : 3
Томь
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Алания
2
Томь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
Алания
3 : 1
Чертаново
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Алания
3
Чертаново
1
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 26 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 15:00
Алания
3 : 0
Енисей
82'
68'
82'
68'
82'
68'
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Алания
3
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
Алания
2 : 1
Оренбург
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Алания
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Алания
1 : 1
Чайка
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1
Чайка
1
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
Алания
5 : 0
Балтика
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Алания
5
Балтика
0
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
Краснодар-2
0 : 4
Алания
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Краснодар-2
0
Алания
4
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:00
Алания
5 : 1
Акрон
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
5
Акрон
1
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 18 тур