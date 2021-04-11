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Олимпиада
Рафал Аугустыняк
№6
Полузащитник
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Команда
Урал
Гражданство
Польша
Дата рождения
14 окт. 1993 (27) лет
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Динамо
-:-
Урал
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
-
Урал
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
Урал
2 : 0
Арсенал
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
Спартак
5 : 1
Урал
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
5
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
12:00
Урал
1 : 0
Ротор
13.03.2021
13 марта 2021
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:00
Урал
0 : 0
Уфа
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Урал
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:00
Краснодар
2 : 2
Урал
52', 59'
88'
52', 59'
52', 59'
88'
52', 59'
88'
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:00
52', 59'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Краснодар
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
18.12.2020
18 дек. 2020
пт
18:00
Тамбов
1 : 1
Урал
18.12.2020
18 дек. 2020
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Тамбов
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
ЦСКА
2 : 2
Урал
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
ЦСКА
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
Зенит
5 : 1
Урал
32'
32'
32'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
5
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
12:00
Урал
1 : 0
Сочи
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Урал
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:30
Ротор
0 : 0
Урал
90'
90'
90'
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ротор
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Урал
2 : 2
Спартак
60'
60'
60'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
60'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Урал
2
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
12:00
Уфа
1 : 2
Урал
35'
35'
35'
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
14:00
Урал
0 : 0
Тамбов
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
0
Тамбов
0
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Урал
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1
Урал
0
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Урал
0 : 2
ЦСКА
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Урал
0
ЦСКА
2
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
Ахмат
2 : 0
Урал
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2
Урал
0
был в запасе
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
Урал
1 : 1
Зенит
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Урал
1
Зенит
1
был в запасе
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
16:30
Урал
3 : 1
Химки
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
16:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
3
Химки
1
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
20:00
Сочи
0 : 0
Урал
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
20:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Сочи
0
Урал
0
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
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