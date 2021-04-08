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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кингс Кангва
№25
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Замбия
Дата рождения
4 июня 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
19:30
Арсенал
1 : 2
ЦСКА
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
19:30
минуты: 70' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Арсенал
1
ЦСКА
2
минуты: 70' - 90' / Россия. Кубок, 1/4 финала
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:00
Зенит
1 : 2
Арсенал
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Зенит
1
Арсенал
2
минуты: 83' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала